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Кулеба обговорив з віцепрезидентом Єврокомісії Тіммермансом саміт Україна-ЄС

Команди обох сторін працюють пліч-о-пліч для успіху зустрічі.

Кулеба обговорив з віцепрезидентом Єврокомісії Тіммермансом саміт Україна-ЄС
Фото: Твіттер Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Франсом Тіммермансом саміт Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого.

“На нашій зустрічі Франс Тіммерманс і я зосередилися на очікуваних результатах саміту Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого”, – написав міністр у Твіттері

Кулеба додав, що команди обох сторін працюють пліч-о-пліч для успіху саміту. 

“Як майбутній член ЄС Україна щиро прагне зробити Європу сильнішою”, – підкреслив він.

Фото: Твіттер Дмитра Кулеби
Фото: Твіттер Дмитра Кулеби

Нагадаємо, саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Києві, однак місце його проведення ще не визначено.

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