Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Франсом Тіммермансом саміт Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого.

“На нашій зустрічі Франс Тіммерманс і я зосередилися на очікуваних результатах саміту Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого”, – написав міністр у Твіттері.

Кулеба додав, що команди обох сторін працюють пліч-о-пліч для успіху саміту.

“Як майбутній член ЄС Україна щиро прагне зробити Європу сильнішою”, – підкреслив він.

Фото: Твіттер Дмитра Кулеби

Фото: Твіттер Дмитра Кулеби

Нагадаємо, саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Києві, однак місце його проведення ще не визначено.