У річницю Томоса Порошенко побував на Фанарі у патріарха Варфоломія

У четверту річницю Томосу Вселенський Патріарх Варфоломій запросив експрезидента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка у свою резиденцію на Фанар. Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

«Сьогоднішній день справді історичний, чотири роки тому з великої любові Його Всесвятості була створена Українська Церква, об’єднавши всі православні церкви України. І сьогодні ми маємо одну об’єднану націю і одну об’єднану церкву. Завтра Митрополит Епіфаній проведе різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі», – сказав Порошенко журналістам.

Патріарх Варфоломій передав українському народу щире блогословення і привітав з Різдвом Христовим. «Ми дуже щасливі, для нас честь приймати наших добрих друзів тут, президента Петра Порошенка. Ми разом співпрацювали для надання нового статусу Православній Церкві України. Ми досягли успіхів у цьому і тепер молимося за об’єднання всіх православних вірних в країні навколо ПЦУ – це єдине можливе рішення. Ми молимося за завершення цієї несправедливої війни та агресії день і ніч, за українських людей, сильних і відважних, які наважилися захищати цілісність і свободу України. Ми з вами через любов і молитви. Ми раді бачити, що міжнародна спільнота також з вами. Справедливість і правда завжди перемагає», – сказав Варфоломій.

Фото: eurosolidarity.org

«Вітаю українських вірян з Різдвом, яке ви відзначаєте завтра. Митрополит Епіфаній матиме службу завтра в Лаврі. Ми показуємо єдність з вашими вірянами в ім‘я свободи та стабільності в Україні», – додав Вселенський Патріарх.

Петро Порошенко також обговорив із Вселенським Патріархом питання впливу церкви московського патріархату в Україні. Як відомо, нещодавно ПЦУ звернулася до Варфоломія і до предстоятелів інших церков щодо засудження дій РПЦ.

«Ми не можемо допустити зв’язків із церквою країни – агресора, яка вбиває українців в Україні. Це не церква, де диявол. І в цій ситуації я дуже ціную вашу любов до України, до українського народу, до Бога. І якщо Бог з нами, яка різниця хто проти нас. Я думаю, що за ці чотири роки ми пройшли велику відстань, чимало людей приєдналися до нашої церкви. Наша церква відкрита до об’єднання. На мою думку, діяльність нашої церкви, Православної Церкви України є надзвичайно важливою для нашої майбутньої перемоги, не менш важливою, ніж діяльність наших військових, наших волонтерів, наших людей», – наголосив експрезидент.