Законопроєкт 5655 може бути заветованим або "загубленим" і після спливу 15 днів від отримання, – АМУ

Хоча президент Володимир Зеленський пропустив конституційно визначений термін для ветування скандального законопроекту №5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності», однак він може це зробити і пізніше. Про це заявив в коментарі ZN.UA виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

«Згідно зі статтею 94 Конституції України президент має п’ятнадцять днів після отримання на підписання чи накладення вето. При цьому цією ж статтею визначено, що закон набирає чинності не раніше дня його опублікування. Офіційним опублікуванням є публікація підписаних законів президентом виключно в «Голосі України». Отже, без підпису президента України закон не може набрати чинності жодним чином», - заявив Слобожан.

Водночас він нагадав, що в історії України була велика кількість прецедентів, коли президенти ветували законопроєкти значно пізніше встановленого строку у 15 діб і повертали проєкти на доопрацювання в парламент. Зокрема, йдеться про законопроєкт №4024 від 04.02.2016 про пільги на проїзд, який був отриманий президентом 23.02.2016, а 04.04.2016 на закон було накладено вето. Або проєкт № 3803-1 від 29.01.2016 про профтехосвіту, який передали на підпис президенту 09.02.2016, а вето було накладене 18.03.2016.

«Таких прикладів насправді є багато у різних президентів. Більше того, понад двадцять законів, давно проголосованих Верховною Радою України, так і не були підписані президентом (мова йде і про попередніх президентів), а отже так і не набули чинності. Так, цього немає в Конституції України, немає в законах, але є в житті. Коли головне - досягнути консенсусу усіх гілок влади та суспільства. Як, власне, і є у випадку із законом 5655», - додав директор АМУ.

При цьому він зазначив, що достеменно невідомо, коли закон було отримано президентом, хоча згідно даним сайту ВРУ він і був надісланий в ОПУ в день прийняття.

«У президента точно є люфт у часі виправити ситуацію. Тому важливою на сьогодні є відсутність підпису президента України під законопроєктом №5655, а отже його позиція спільна з місцевим самоврядуванням, з професійним середовищем і з мешканцями громад», - додав Слобожан.