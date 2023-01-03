Понад 700 депутатів проголосували за вето до закону 5655 про містобудівну реформу, - АМУ

Звернення до Президента України щодо необхідності накласти вето на законопроєкт №5655 про «містобудівну реформу» вже підписали понад 700 депутатів сільських, селищних та міських рад. Про це повідомляє Асоціація міст України на своєму сайті.

«Станом на 3 січня 2022 року до Президента України щодо застосування ним вето до законопроєкту 5655 звернулись 44 сільські, селищні, міські ради, більшість від складу яких складає понад 700 народних обранців. В своїх зверненнях депутати звертають увагу Президента України на необхідності збереження досягнень реформи децентралізаціі, які знищуються проєктом 5655, та просять ветувати законопроєкт», - заявили в АМУ.

Раніше постатейне обґрунтування аргументів, наданих у зверненні до Президента України щодо необхідності застосування вето до 5655 надала Асоціація міст України, йдеться у повідомленні.

Також повідомлялося, що петиція з вимогою застосувати вето до закону 5655 набрала понад 42 000 голосів. Крім того, звернення щодо вето підписали громадські організації та представники провідних ЗМІ, в тому числі рух «Чесно», «Центр протидії корупції», редакторка «Дзеркала тижня» Інна Ведернікова, редактор сайту «Наші гроші» Юрій Ніколов та інші. Закон знаходиться на підписі у Президента з 19 грудня.