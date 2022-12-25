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Посли країн G7 висловили готовність брати участь у моніторінгу реформи містобудування

Опублікована спільна заява.

Посли країн G7 висловили готовність брати участь у моніторінгу реформи містобудування
Фото: facebook/Олександр Кубраков

Посли країн G7 заявили про свою участь у реформі містобудування (5655). Про це була опублікована спільна зява у офіційному акаунті в твітері після зустрічі з віце-премʼєром-міністром з відновлення Олександром Кубраковим, віце-премʼєр-міністром з питань цифровізації Михайлом Федоровим, профільними заступниками, експертами галузі щодо імплементації реформи та створення моніторингової групи.

"Послам #G7 було цікаво почути про реалізацію реформи містобудування, яку ми продовжимо моніторити. При виконанні реформи важливо зберегти повноваження місцевих громад", – сказано у заяві.

Нагадаємо, Олександр Кубраков віце-прем'єр з відбудови України запросив представників країн G7 й усіх стейхолдерів галузі: профільних асоціацій, бізнесу, антикорупційних організацій долучитися до створення моніторингової групи, яка контролюватиме хід впровадження для спільного впровадження реформи та розробки підзаконних актів, необхідних для запуску закону.

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