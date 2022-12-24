Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Два Різдва: окремо чи разом
Два Різдва: окремо чи разом
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Маркарова пояснила, що саме профінансують $45 млрд американської допомоги Україні
Маркарова пояснила, що саме профінансують $45 млрд американської допомоги Україні
​«Патріоти». Далі буде
​«Патріоти». Далі буде
Перебудова російської армії. Що рік прийдешній нам готує?
Перебудова російської армії. Що рік прийдешній нам готує?
Росіяни знову б’ють ракетами по Краматорську
Росіяни знову б’ють ракетами по Краматорську
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
ГоловнаПолітика

Порошенко купив чотири великих генератори для українських міст

Генератори можуть опікуватися цілими мікрорайонами. 

Порошенко купив чотири великих генератори для українських міст
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко придбав ще чотири потужних генератори для потреб українських міст. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

«Ми закупили ще 4 великих генератори для українських міст. Ними, звісно, можна зарядки ноутбук чи телефон, але ми пішли далі. Ці 4 коробки будуть опікуватися цілими мікрорайонами: це і водовідведення, і за необхідності їх можна підключити до невеликих котелень чи просто до насосів, аби постачати воду», – пояснив експрезидент.

За його словами, ці генератори будуть встановлені в Києві та Миколаєві. 

«Дуже хочемо допомогти Херсону і робимо усе, щоб ці генератори стояли і там. Але справа в тому, що місцева влада вважає, що води та тепла у них достатньо. Хоча ми були там вже двічі і знаємо, що це далеко не так», – зауважив Порошенко.

«Ми продовжуємо допомагати не дивлячись на свята, палки в колесах чи вихідні. Бо найбільшим святом і найдовшим вихідним — буде не Новий Рік і навіть не Різдво, найбільшим святом для всієї України буде перемога у цій війні», – наголосив політик.

Як відомо, 19 грудня Петро Порошенко привіз у Миколаїв мобільну котельню. Також у місті відкрили волонтерську пекарню, яка безкоштовно роздаватиме хліб. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також