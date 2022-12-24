Порошенко купив чотири великих генератори для українських міст

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко придбав ще чотири потужних генератори для потреб українських міст. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

«Ми закупили ще 4 великих генератори для українських міст. Ними, звісно, можна зарядки ноутбук чи телефон, але ми пішли далі. Ці 4 коробки будуть опікуватися цілими мікрорайонами: це і водовідведення, і за необхідності їх можна підключити до невеликих котелень чи просто до насосів, аби постачати воду», – пояснив експрезидент.

За його словами, ці генератори будуть встановлені в Києві та Миколаєві.

«Дуже хочемо допомогти Херсону і робимо усе, щоб ці генератори стояли і там. Але справа в тому, що місцева влада вважає, що води та тепла у них достатньо. Хоча ми були там вже двічі і знаємо, що це далеко не так», – зауважив Порошенко.

«Ми продовжуємо допомагати не дивлячись на свята, палки в колесах чи вихідні. Бо найбільшим святом і найдовшим вихідним — буде не Новий Рік і навіть не Різдво, найбільшим святом для всієї України буде перемога у цій війні», – наголосив політик.

Як відомо, 19 грудня Петро Порошенко привіз у Миколаїв мобільну котельню. Також у місті відкрили волонтерську пекарню, яка безкоштовно роздаватиме хліб.