Україна очікує від США кроків, які забезпечать нашу перемогу у 2023 році, – Порошенко в ефірі LCI

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що Україна очікує від Сполучених Штатів Америки та інших західних союзників окрім комплексів Patriot винищувачі F-16, далекобійну високоточну артилерію і ракети, а також запрошення в НАТО у наступному році.

«Президент Зеленський перед візитом у Вашингтон сказав, що дуже важливо для американців зрозуміти, що відбувається в Україні. Ви також були у Вашингтоні, у США декілька днів тому. Яку ви реакцію почули і побачили з боку американців?», – запитала під час інтерв'ю ведуча LCI.

«По-перше, візит Зеленського є довгоочікуваним і дуже добре підготовленим. Створений дуже потужний ґрунт для цього візиту. Можу сказати свої враження. Я мав зустрічі на найвищому рівні і в Державному департаменті, і в Пентагоні, і в Конгресі. Сьогодні Україна користується беззаперечною двопартійною підтримкою», – наголосив Порошенко.

На його думку, сьогодні треба говорити про наступні кроки, які забезпечать нашу перемогу у 2023 році.

«Які ці кроки можуть бути? Це не просто отримання Patriot. Це не просто збільшення фінансової підтримки. Є декілька речей, які Україна сьогодні чекає найбільше. Нам потрібні військові літаки включно з F-16 для припинення домінування російської федерації в повітрі. Нам потрібні далекобійні і високоточні артилерія та ракети – для того, щоб ми знищили систему логістики і командні пункти російської федерації на відстанях, що перевищують 40-50 км. Сьогодні це принципово важливо для нашої перемоги. Оскільки чисельність російської артилерії російської техніки все ще в рази перевищує те чим володіють зараз Збройні Сили України», – наголошує Порошенко.

«Відкрити двері НАТО для України. Так, як Україна стала кандидатом в члени ЄС, нам обов`язково реба, бажано на вільнюському саміті НАТО у 2023 році, щоб було прийнято рішення про членство України в НАТО. Без цього – я хочу на цьому твердо наголосити – не будуть працювати жодні гарантії безпеки. А це означає, що без цього війна не закінчиться», – переконаний експрезидент.

За словами Порошенка, від Сполучених Штатів Америки очікується лідерство у цьому процесі.

«Я наголошую, що Україна заплатила дуже високу ціну за можливість бути членом НАТО. І сьогодні НАТО зацікавлене в Україні аж ніяк не менше, ніж Україна зацікавлена в НАТО.Отже, авіація з повітряною обороною, далекобійна високоточна артилерія і ракети, а також членство в НАТО. Це те, що Україна і українці чекають від цього візиту», – резюмував експрезидент.