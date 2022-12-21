Росія провокує напруженість на Балканах, - Курті

Прем’єр-міністр Косова вважає, що Путін робить це, бо війна в Україні завмирає.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про те, що Росія розпалює напруженість між його країною та Сербією через те, що війна в Україні завмирає. Так політик оцінює те, що Белград зробив перший крок у розгортанні військ у регіоні.

Про це повідомляє The Guardian.

Етнічні серби на півночі Косова, де вони становлять більшість, вже більше тижня як встановили барикади, перешкоджаючи вільному пересуванню косовської влади, незважаючи на заклики США та ЄС демонтувати незаконні блокпости.

Велика група членів «Народного патрулю», сербської націоналістичної організації, пов’язаної з російським воєнізованим угрупованням “Вагнер”, також зібралася в неділю на сербському боці кордону Сербії та Косово, погрожуючи зіткненнями з військами НАТО.

Зі зростанням ризику насильницьких зіткнень президент Сербії Александар Вучич скористався своїм правом за резолюцією ООН попросити у НАТО дозволу надіслати 1000 поліцейських і армійців, посилаючись на необхідність захисту сербських громад.

Зазначається, що запит Сербії, перший після завершення війни в Косово в 1999 році, майже напевно буде відхилено, але є занепокоєння, що це може бути першим кроком до одностороннього рішення про розгортання військ.

Курті сказав, що він стурбований тим, що напружена ситуація може загостритися на користь Володимира Путіна, оскільки російські та сербські сили провели 104 спільні військові навчання у 2021 році.

Косовський лідер додав, що він погодився дати військам під керівництвом НАТО, відомим як KFOR, час, щоб переконати тих, хто на барикадах, відступити.

Він назвав барикади кроком до поділу країни, яка є незалежною від Сербії з 2008 року.

Нагадаємо, нещодавно президентка Косова Вйоса Османі, прем'єр-міністр Альбін Курті та глава парламенту Гляук Конюфца підписали заявку на членство в Європейському Союзі.

Як відомо, у кінці липня в Косові почався новий конфлікт з етнічними сербами. Серби протестували через рішення влади частково визнаної республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

У підсумку Косово вирішило відтермінувати рішення про перереєстрацію сербських знаків для авто.

У середині грудня у Косово сербські протестувальники заблокували головні дороги після нічної перестрілки з поліцією.

Стрілянина відбулася на тлі зростання напруження між владою і сербською меншиною. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав косовських сербів розібрати барикади, які блокують дороги.