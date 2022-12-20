На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
ГоловнаПолітика

Україна збирається запустити політичний процес виключення РФ із Раді Безпеки ООН, – Кулеба

Україна готується до відповідних офіційних кроків.

Україна збирається запустити політичний процес виключення РФ із Раді Безпеки ООН, – Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Україна наразі готується до офіційних кроків для доведення незаконного перебування РФ у Раді Безпеки ООН. Це має запустити політичний процес щодо позбавлення Росії цього місця.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"РФ посідає місце постійного члена Ради Безпеки ООН без належних юридичних підстав для цього, і в результаті, відверто скажемо, шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна наразі готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування РФ у Раді Безпеки ООН і запустять політичний процес, який має привести до позбавлення цього місця", - сказав він на онлайн-брифінгу у вівторок, 20 грудня.

Міністр наголосив, що процес не буде простим, однак настав час для розмови про узурпацію Росією місця в Раді Безпеки ООН.

"Настав час для відвертої, аргументованої розмови про узурпацію РФ місця в Раді Безпеки ООН та ООН у цілому", - наголосив він.

Також Кулеба додав, що міжнародне право, а не інтриги та махінації на догоду РФ, - ось на чому стоятиме Україна.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що дипломатичне завершення війни базуватиметься на виході росії зі всієї території України станом на 2013 рік. Голова МЗС наголосив, що територіальна цілісність нашої країни не обговорюється.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також