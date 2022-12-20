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Повітряні сили уточнили деталі про збиті учора вертольоти росіян

Обидва гелікоптери – типу Мі-8. 

Учора вдень українські захисники збили два вертольоти Мі-8. Уточнені дані щодо знищеної ворожої техніки опублікувало Командування Повітряних сил у фейсбуці.

"Встановлено тип вертольотів, збитих 19 грудня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ", – йдеться у повідомленні.

Обидва гелікоптери українські зенітники приземлили близько 12.30 на Донеччині 19 грудня 2022 року.

Нагадаємо, що минулої доби захисники ліквідували 430 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 99 230 осіб.

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