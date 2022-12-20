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У війні з Україною російська армія втратила понад 99 000 військових

Розпочалася трьохсота доба повномасштабного російського вторгнення. 

У війні з Україною російська армія втратила понад 99 000 військових
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 99 230 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 430 окупантів, сім танків і два гелікоптери.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 995 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 974 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1 960 (+7) од,
  • РСЗВ / MLRS – 410 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 266 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 680 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 599 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 177 (+2).

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. 

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