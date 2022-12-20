У війні з Україною російська армія втратила понад 99 000 військових

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 99 230 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 430 окупантів, сім танків і два гелікоптери.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 995 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 974 (+5) од,

артилерійських систем – 1 960 (+7) од,

РСЗВ / MLRS – 410 (+0) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 266 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 680 (+23),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 599 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 177 (+2).

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.