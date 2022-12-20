​За дві доби з портів Великої Одеси вийшли 8 суден з 182 тис. тонн агропродукції

Вантаж призначений для країн Африки, Азії і Європи.

За останні дві доби з портів Великої Одеси вийшли сім суден зі 182 тис. тонн аграрної продукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє у Telegram речник голови обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, ніч в Одесі минула без обстрілів, однак загроза ракетних ударів та атак дронами-камікадзе залишається високою. У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває угруповання ворожих кораблів.

“Зернова ініціатива”: за крайні 2 доби з портів Великої Одеси вийшли 7 суден зі 182 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи”, – йдеться у повідомленні.

Серед них танкери BOSPHORUS ASIA (30,5) і PRINCESS MANISSA (20,5) з 51 тис. тонн кукурудзи для Тунісу та Лівії.

Нагадаємо, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 565 суден із українським продовольством. Вони експортували 14,2 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.