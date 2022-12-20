Лукашенко, ймовірно, відхилив прагнення Путіна до подальшої російсько-білоруської інтеграції, – ISW

Олександр Лукашенко, ймовірно, відхилив зусилля президента Росії Володимира Путіна змусити Білорусь піти на подальші російсько-білоруські інтеграційні поступки під час зустрічі в Мінську 19 грудня.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дослідники зазначають, що Путін і Лукашенко утрималися від публічних обговорень російського вторгнення в Україну, обидва лідери відзначили, що “Білорусь все ще стикається з західною загрозою”.

Путін заявив, що може розглянути питання про підготовку екіпажів білоруської бойової авіації до використання “боєприпасів зі спеціальними боєголовками” через “загострення” ситуації на зовнішніх кордонах союзної держави.

ISW раніше зазначав, що Лукашенко використовує риторику про захист білоруських кордонів від Заходу та НАТО, щоб уникнути участі у російському вторгненні в Україну.

Лукашенко також використав аналогічні натяки щодо можливого розміщення ядерної зброї в Білорусі 17 лютого в контексті заявленої західної агресії.

Він зазначив про постачання Росією комплексів ППО С-400 та комплексів “Іскандер”, а Путін заявив, що обидва лідери обговорили формування єдиного оборонного простору.

“ISW продовжує вважати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України є малоймовірною. Той факт, що Путін, схоже, прийняв тези Лукашенка, не переконавши Лукашенка скоригувати їх, побічно підтверджує цю оцінку. Лукашенко, швидше за все, скорегував би свою риторику, щоб дати своєму народу якесь правдоподібне пояснення того, чому він раптом відвернувся від фіктивної загрози вторгнення НАТО, яку він сфабрикував, щоб приєднатися до путінського катастрофічного вторгнення в Україну”, – йдеться у звіті.

Кремль також намагався приховати ймовірні початкові наміри Путіна змусити Лукашенка піти на подальші поступки щодо інтеграції з Російською Федерацією. Зокрема, Путін заявив, що “Росія не зацікавлена нікого поглинати”, якщо йдеться про Білорусь. Ця заява була зроблена після того, як Лукашенко знову заявив про незалежність і повний суверенітет Білорусі 16 грудня, і виглядає як захисна реакція на коментарі Лукашенка.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Путін не їздив до Білорусі, щоб переконати Лукашенка вступити у війну, зазначивши, що такі спекуляції є безпідставними та “дурними”.

“Пєсков рішуче заперечував намір Путіна вторгнутися в Україну за кілька днів до початку наступу. Безумовно, ця заперечення є спробою приховати відчайдушне бажання Путіна втягнути Лукашенка у війну та очевидну невдачу – знову ж таки – зробити це”, – додають в ISW.

Нагадаємо, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, Росія на переговорах у Мінську намагалася отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для суттєво ослабленої російської армії.

На думку радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка, Путін приїхав до Мінська для того, щоб обговорити з Лукашенком, чи буде Білорусь існувати самостійно.