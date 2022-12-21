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Візит Зеленського до Бахмута був костюмованою реконструкцією, – дезінформація РФ

Це нібито інформаційна операція української пропаганди.

Візит Зеленського до Бахмута був костюмованою реконструкцією, – дезінформація РФ

Запорізький колаборант Володимир Рогов розповсюдив дезінформацію, що українські спецслужби чинять психологічний тиск на мобілізованих в Запоріжжі.

“Зафіксовано понад два десятки випадків, коли з України телефонують сім’ям мобілізованих, які перебувають у Запорізькій області, і повідомляють, що ті нібито загинули або перебувають у полоні”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, “русофобія досягла апогею”. 

“ЮНЕСКО відхилило пропозицію проголосити 6 червня Всесвітнім днем російської мови. Цим актом відповідні “діячі” спростували те, що в контексті української кризи Захід не веде кампанію зі скасування всього російського”, – маніпулює він.

Ще одна дезінформація від низки ворожих ЗМІ, які повідомили, що “візит В.Зеленського до Бахмута – інформаційна операція української пропаганди”. 

“Цілком можливо, що і сьогоднішній героїчний вояж був або знятий в павільйоні, або ж є костюмованою реконструкцією в “умовах, ідентичних натуральним”, – пишуть вони.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили маніпуляцію, що "під час нальотів дронів-“камікадзе” не вмикаються сирени, щоб сформувати ілюзію, що нальотів немає".

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