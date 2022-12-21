Зеленський 21 грудня може відвідати Капітолій США, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може прибути до Вашингтона та відвідати Капітолій США в середу, 21 грудня. Втім, наразі поїздка ще не підтверджена, і проблеми з безпекою можуть змінити плани.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

“Punchbowl News першими повідомили про можливу поїздку, яка стане першою для Зеленського за межі України після того, як Росія почала свій напад на країну 24 лютого”, - йдеться у повідомленні.

Очікується, що Зеленський зустрінеться з керівництвом Конгресу та керівниками комітетів з національної безпеки від Республіканської та Демократичної партій, а також може виступити на спільному засіданні Конгресу.

Раніше спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі повідомила, що в середу ввечері відбудеться сесія Конгресу, на якій "особлива увага буде приділена демократії".

Водночас представник США Марсі Каптур, співголова Української фракції Конгресу США, повідомила, що тривають спроби доставити Зеленського до Капітолію в середу та щоб він виступив перед Конгресом.

Нагадаємо, у Конгресі США підготували законопроєкт про фінансування уряду на $1,7 трильйонів державного фінансування. Документ включає 44,9 мільярда доларів на екстрену допомогу Україні та союзникам по НАТО та 40,6 мільярда доларів на допомогу громадам по всій країні, які відновлюються після стихійних лих та інших подій.