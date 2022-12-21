У Євросоюзі розповіли про завдання спецпредставника ЄС з питань санкцій

Він почне виконувати свої обов'язки з січня.

Спеціальний представник Європейського Союзу з питань санкцій займеться координацією санкційної політики з партнерами. Також він буде відслідковувати спроби ухиляння від санкцій ЄС.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на речника Європейської комісії Петера Стано.

"Для ЄС дуже важливо одночасно надсилати той самий сигнал усім партнерам. Нам необхідно узгодити всі наші санкції проти Росії. Якщо це не можливо, то ми маємо робити все, щоб запобігати будь-якому ухилянню від цих санкцій", – зазначив Стано.

Він наголосив, що зручно мати одну людину, яка займається конкретно цією роботою, оскільки в багатьох випадках йдеться про широкі й далекосяжні рішення

Минулого тижня колишній представник ЄС у США Девід О’Салліван був призначений спеціальним представником із питань санкцій. Він почне виконувати обов’язки із січня.

Нагадаємо, узгоджений 16 грудня санкційний пакет ЄС проти РФ включає низку заходів, спрямованих на серйозний удар по російській економіці та можливості продовження її агресії.