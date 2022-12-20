Кулеба прокоментував візит Путіна до Лукашенка: "Черговий танок у їхньому виконанні"

"Хоч би про що вони домовлялися, Україна до цього готова".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч російського та білоруського диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час онлайн-брифінгу Кулеба наголосив, що під час зустрічі не було ухвалено якихось критичних рішень, водночас Україна готова до будь-яких сценаріїв.

"Зустріч Путіна та Лукашенка – черговий танок у їхньому виконанні. За тією інформацією, якою ми володіємо наразі, на цій зустрічі не були ухвалені якісь критичні рішення. Путін продовжує схиляти Лукашенка до максимального сприяння діяльності російських збройних сил. Ми можемо говорити, що вже низка об'єктів військової інфраструктури Білорусі перебуває під контролем РФ, і білоруські військові фактично усунені від впливу на ці процеси", - сказав він.

За словами Кулеби, "нічого драматичного, з того, що нам відомо, на цій зустрічі не відбулося". Крім того, незабаром планується ще одна зустріч Путіна та Лукашенка.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв. Про що вони між собою не домовлялися б, Україна до цього готова", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо,19 грудня Путін прилетів на зустріч до Лукашенка. За даними Інституту вивчення війни (ISW), ця зустріч була частиною тієї самої спроби продемонструвати активність, а також створити інформаційні умови для нового етапу війни в Україні.

Зокрема, командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв говорив, що Путін, імовірно, обговорить ширшу участь білоруських сил у подальшій російській агресії проти України.

Після зустрічі обидва політики утрималися від публічних обговорень російського вторгнення в Україну. Однак, за даними ISW, Лукашенко, ймовірно, відхилив прагнення Путіна до подальшої російсько-білоруської інтеграції.