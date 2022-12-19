Його візит до Мінська стане першим з 2019 року.

Президент Російської Федерації Володимир Путін летить сьогодні до Білорусі. Про це пише Reuters.

Його візит для переговорів з Олександром Лукашенком стане першим до Мінська з 2019 року – до пандемії та хвилі білоруських протестів у 2020 році, які Лукашенко придушив за потужної підтримки Кремля.

“Під час (цих переговорів) будуть опрацьовані питання щодо подальшої агресії проти України та ширшого залучення білоруських збройних сил до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на землі”, – зазначив командувач Об'єднаних сил України Сергій Наєв.

Про візит Путіна було оголошено в п'ятницю після несподіваної поїздки 3 грудня до Білорусі міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Там він підписав угоду зі своїм білоруським колегою, її деталі невідомі.

Верховний генерал України Валерій Залужний минулого тижня сказав The Economist, що Росія готує 200 000 нових військ для великого наступу, який може початися зі сходу, півдня або навіть з Білорусі вже в січні, але більш ймовірно навесні.

У Білорусі, близької союзниці Кремля, яку московські війська використовували як стартовий майданчик для своєї невдалої атаки на Київ у лютому, протягом місяців тривала постійна військова активність Росії та Білорусі.

Відтоді Москва та Мінськ створили в Білорусі спільний регіональний підрозділ військ і провели численні військові навчання. Минулого тижня до Білорусі направили три російські військові літаки та літак раннього попередження та управління.

Іноземні дипломати кажуть, що Лукашенко розуміє, що ввести війська в Україну було б дуже непопулярним кроком для нього вдома, але він уже широко підтримав війну Росії. Деякі військові аналітики бачать маневрування як прийом, щоб змусити Україну направити сили на північ, щоб вона була більш уразливою для російських нападів в інших місцях.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії, коментуючи військову активність РФ на білоруській території, зазначало, що Білорусь зіграла ключову роль у наступі Росії на Київ на початку повномасштабного вторгнення в лютому. Однак наразі навряд білоруські війська чи російські підрозділи, які проводять навчання в Білорусі, становлять силу, що здатна здійснити новий успішний наступ на північ України.