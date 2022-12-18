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"Будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України", – генерал-лейтенант Наєв про візит Путіна до Білорусі

Зокрема, ширше залучення армії Білорусі до війни проти українців. 

"Будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України", – генерал-лейтенант Наєв про візит Путіна до Білорусі
Наєв
Фото: Міноборони

Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував підготовку візиту президента РФ Володимира Путіна до Білорусі.

На погляда Наєва, в ході візиту Путін буде відпрацьовувати питання більш широкого залучення збройних сил Білорусі у війну проти України. Про це він сказав у коментарі для відділу звʼязків із громадськістю Обʼєднаних сил ЗСУ. 

"Нещодавно очільник кремля провів службову нараду з керівництвом збройних сил російської федерації, в ході якої, як він особисто зазначив, розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи.  Відразу після цього він анонсував зустріч з керівництвом республіки білорусь, яка відбудеться незабаром. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил республіки білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі", – пояснив він.

Візит Путіна до Мінська було анонсовано на завтра, 19 грудня. Два тижні тому в Білорусь літав російський міністр оборони.

Міністерство оборони Великої Британії, коментуючи військову активність РФ на білоруській території, зазначало, що Білорусь зіграла ключову роль у наступі Росії на Київ на початку повномасштабного вторгнення в лютому. Однак наразі навряд білоруські війська чи російські підрозділи, які проводять навчання в Білорусі, становлять силу, що здатна здійснити новий успішний наступ на північ України.

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