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"Процес іде", – Зеленський про надання Україні систем ППО Patriot

Він додав, що такі системи дуже потрібні українцям.

"Процес іде", – Зеленський про надання Україні систем ППО Patriot
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україна продовжує перемовини щодо надання американських систем протиповітряної оборони Patriot. Переговори, зокрема, веде особисто президент Володимир Зеленський.

Про це він повідомив у інтерʼвю французьким каналам TF1 і LCI.

"Процес іде", – сказав Зеленський у відповідь на питання, чи є впевненість щодо надання великої кількості систем Patriot.

Він додав, що такі системи дуже потрібні українцям.

"Для мене це важливо, це мої стосунки з президентом Байденом. І я думаю, що... подивимось", – сказав він.

Зеленський додав, що "з великим позитивом" дивиться на питання надання Україні Patriot. 

Нагадаємо, в кінці листопада Пентагон підтвердив, що розглядає передачу Україні систем ППО Patriot, але зазначалося, що зараз надання їх у плани не входить.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ говорив, що передача Україні систем Patriot є політичним питанням, однак у разі їх надання українські військові за кілька тижнів могли б їх опанувати. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за результатами першого дня саміту міністрів закордонних справ Альянсу підтвердив, що передача "патріотів" обговорюється.

13 грудня CNN повідомила, що США завершують підготовку планів щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot в Україну. 

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