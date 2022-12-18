Росіяни для підняття "бойового духу" створили творчі бригади зі співаками і циркачами, але це навряд допоможе, – МО Британії

Низький моральний стан окупантів повʼязаний з високими втратами, низькою оплатою та браком боєприпасів.

Російське міністерство оборони 14 грудня оголосило про створення так званих творчих бригад, які мають піднімати бойових дух окупантів.

До двох цих бригад мають увійти оперні співаки, актори і циркачі. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

"Військова музика та організовані розваги для розгорнутих військ мають давню історію в багатьох арміях, але в Росії вони тісно переплетені з радянською концепцією ідеологічної політичної освіти", – зазначили в британському міністерстві.

Там додали, що крихкий моральний дух майже напевно продовжує залишатися значною вразливістю для більшості російських сил. Однак занепокоєння солдатів зосереджено на дуже високому рівні втрат, поганому керівництві, проблемах з оплатою праці, браку обладнання та боєприпасів, а також відсутності ясності щодо цілей війни. Зусилля творчих бригад навряд чи суттєво знімуть ці побоювання.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ssnfSJnQ3o



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/e2bZ7yBJJJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 18, 2022

Нагадаємо, в жовтні Стратком ЗСУ повідомляв, що російські військові командири практикують відкупи за можливість перебувати подалі від передової на війні в Україні.

Якщо військовослужбовець не хоче перебувати на першій лінії фронту, він має заплатити, та його відвезуть у тил.

Низький моральний дух, за повідомленнями розвідок, спостерігається і в мобілізованих росіян.