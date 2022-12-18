Росіяни для підняття "бойового духу" створили творчі бригади зі співаками і циркачами, але це навряд допоможе, – МО Британії

Російське міністерство оборони 14 грудня оголосило про створення так званих творчих бригад, які мають піднімати бойових дух окупантів.
До двох цих бригад мають увійти оперні співаки, актори і циркачі. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.
"Військова музика та організовані розваги для розгорнутих військ мають давню історію в багатьох арміях, але в Росії вони тісно переплетені з радянською концепцією ідеологічної політичної освіти", – зазначили в британському міністерстві.
Там додали, що крихкий моральний дух майже напевно продовжує залишатися значною вразливістю для більшості російських сил. Однак занепокоєння солдатів зосереджено на дуже високому рівні втрат, поганому керівництві, проблемах з оплатою праці, браку обладнання та боєприпасів, а також відсутності ясності щодо цілей війни. Зусилля творчих бригад навряд чи суттєво знімуть ці побоювання.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 December 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 18, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/ssnfSJnQ3o
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/e2bZ7yBJJJ
Нагадаємо, в жовтні Стратком ЗСУ повідомляв, що російські військові командири практикують відкупи за можливість перебувати подалі від передової на війні в Україні.
Якщо військовослужбовець не хоче перебувати на першій лінії фронту, він має заплатити, та його відвезуть у тил.
Низький моральний дух, за повідомленнями розвідок, спостерігається і в мобілізованих росіян.