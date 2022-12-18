Національна рада Австрії назвала Голодомор “жахливим злочином”

Перед цим серед австрійських парламентаріїв відбулася дискусія щодо того, чи називати Голодомор геноцидом.

Національна рада Австрії схвалила постанову, у якій назвала Голодомор 1932-1933 років в Україні років “жахливим злочином” сталінського режиму.

Про це пише Укрінформ.

Документ під назвою "Про запобігання голоду та дефіциту як зброї війни проти цивільного населення" схвалили одноголосно, “за” проголосували усі парламентські фракції.

Голодомор названо “жорстоким голодом, який був зумисно та систематично спровокований радянським союзом проти цивільного населення, переважно на території України у 1932-1933 роках і який, за різними підрахунками, забрав життя від 3,5 до 7 млн осіб”.

Також було зазначено, що в ті часи “цей жахливий злочин” був проігнорований світовою громадськістю, а одним з небагатьох західних діячів, які протестували проти Голодомору у 1930-х роках, був тодішній віденський кардинал Теодор Інніцер.

Підписанти документа з різних парламентських партій заявили про своє визнання “жахливого злочину Голодомору” та наголосили на важливості внеску такого визнання в аналіз злочинів 20-го століття як центрального елементу в осмисленні минулого. Також у ньому зазначається про “використання голоду як зброї у нинішній російській агресивній війні проти України”.

У прийнятій постанові Національна рада пропонує федеральному уряду, зокрема федеральному міністру європейських та міжнародних справ, “продовжувати й надалі в рамках перевіреного австрійського шляху діалогу виступати за те, щоб голод та дефіцит не використовувалися як зброя проти цивільного населення або як засіб тиску на уряди, а також підкреслювати паралелі між історією та сьогоденням і засуджувати відповідні злочини”.

Перед цим серед австрійських парламентаріїв відбулася дискусія щодо того, чи називати геноцидом Голодомор 1932-1933 років. На підтримку визначення “геноцид” чітко виступили в ліберальній опозиційній партії NEOS. Також речниця партії "Зелені" (входить до урядової коаліції) Єва Ернст-Дзідзич заявила про те, що “з історико-політичної точки зору” це був злочин проти людяності та геноцид.

Однак проти визначення “геноцид” виступили у правопопулістській та проросійській Австрійській партії свободи. Також не підтримали визначення “геноцид” і в опозиційній Соціал-демократичній партії Австрії.

В Австрійській народній партії на чолі з канцлером Карлом Негаммером також не було спільного рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Водночас, один з депутатів партії Мартін Енгельберг під свого виступу у парламенті у ході розгляду постанови про Голодомор заявив, що наразі має сенс говорити про його “історико-політичну кваліфікацію” як геноцид.

Нагадаємо, 14 грудня Сенат Чехії проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, 15 грудня це зробив Європейський парламент, а 30 листопада таке рішення схвалив німецький Бундестаг.

МЗС України продовжує роботу, спрямовану на офіційне визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду проти українського народу. Сьогодні його вже визнали 19 держав у різних куточках світу.