Головне за день. Субота, 17 грудня

Спроби противника прорвати нашу оборону на Бахмутському та Авдіївському напрямках, ворожі обстріли Херсона, новий голова Держслужби з етнополітики, "енергетична угода" Азербайджану, Грузії, Румунії й Угорщини. Яким запам’ятається 297-й день повномасштабної війни.

Кількість жертв ракетного удару росіян по Кривому Рогу зросла до п`яти: один із поранених помер у лікарні.

За словами лікаря відділення політравми, чоловік був доправлений до операційної, але, попри зусилля лікарів, помер.

"Ще один поранений — у відділенні політравми в стані середньої тяжкості. Двоє жінок — у відділенні щелепно-лицьової хірургії. Усі прооперовані. Одну з жінок готуємося транспортувати до лікарні Дніпра", — розповів лікар.

Раніше повідомлялося про загибель подружжя, їхньої півторарічної дитини та літньої жінки.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили п’ять районів зосередження особового складу, пункт управління та три склади боєприпасів загарбників.

Противник безуспішно продовжує спроби прорвати оборону наших військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Обстріляв райони понад двадцяти населених пунктів, серед них - Андріївка, Берестове, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Мар’їнка і Первомайське Донецької області.

Поточної доби ворог завдав 5 ракетних ударів. Під вогонь, зокрема, потрапила цивільна інфраструктура міст Дружківка та Краматорськ Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 17 грудня – в новині.

Російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру, розташованому в селі Степанівка.

"Окупанти підло цілили в заклад, де надають допомогу літнім людям. У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна і двері, пошкодження даху і ганку. На щастя, загиблих або поранених немає", - повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Степанівки під Херсоном загинула жінка.

“Росіяни з міномета обстріляли населений пункт. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги!” - написав Тимошенко.

За його даними, одна жінка померла від отриманих поранень, ще двоє людей у лікарні. Ворожий удар пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви.

Росія поновила удари по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed, отримавши нову партію, повідомляє “Українська правда” із посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова.

"Так, це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням "Шахедів" вочевидь менша. Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів "Шахеди" не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння", - повідомив Юсов.

Щодо балістичних ракет іранського виробництва Юсов зазначив, що розвідці відомо про попередні домовленості РФ з Іраном та надзвичайні зусилля, яких агрессор докладає, щоб отримати ці ракети. Однак станом на зараз Росія їх ще не отримала.

Кабінет міністрів України погодив призначення на посаду голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті колишнього народного депутата Віктора Єленського. Про це повідомляють джерела LB.ua.

Очікується, що розпорядження про призначення буде опубліковано у понеділок.

Віктор Єленський - депутат VIII скликання від партії «Народний фронт», був радником прем‘єр-міністра Арсенія Яценюка у 2014 році. Вчений, релігієзнавець, доктор філософських наук.

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На зустрічі в Бухаресті 17 грудня лідери Азербайджану, Грузії, Румунії й Угорщини підписали угоду про прокладання підводного електричного кабелю по дну Чорного моря для забезпечення Європи азербайджанською електроенергією.

Майже 1200-кілометровий кабель транспортуватиме електроенергію з Азербайджану і Грузії до Румунії й Угорщини. Проєкт має бути завершено протягом шести років. Він є частиною прагнення Європейського союзу зменшити залежність від російської енергії.

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