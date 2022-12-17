В енергосистемі працюють дев'ять енергоблоків АЕС, роботу одного обмежили, - Енергоатом

В енергосистемі України працюють всі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, роботу одного з них обмежили на 600 МВт.

Про це повідомляє ДП “Енергоатом” у Facebook.

“17 грудня станом на 18:00 в енергосистемі працюють всі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень у результаті вчорашніх обстрілів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще шість енергоблоків захопленої військами РФ Запорізької атомної електростанції зупинені. Їх включення блокується ворогом. Станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.

Нагадаємо, нещодавно в Україну прибула перша партія аварійно-ремонтного обладнання від США. Воно допоможе відновити енергетичну інфраструктуру після нападів Росії.