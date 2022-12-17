У трьох районах Києва – вибухи (оновлено)
У трьох районах Києва – вибухи (оновлено)
Росіяни випустили по Запоріжжю та району 21 ракету (оновлено)
Росіяни випустили по Запоріжжю та району 21 ракету (оновлено)
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
В Кривому Розі внаслідок влучання ракети в будинок є загиблі і поранені (оновлено)
В Кривому Розі внаслідок влучання ракети в будинок є загиблі і поранені (оновлено)
Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін
Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін
Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів, ще один застрелився
Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів, ще один застрелився
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
Не дозволимо ґвалтівникам читати нам лекції, – Кислиця про резолюцію РФ в ООН
Не дозволимо ґвалтівникам читати нам лекції, – Кислиця про резолюцію РФ в ООН
ГоловнаСуспільствоВійна

В енергосистемі працюють дев'ять енергоблоків АЕС, роботу одного обмежили, - Енергоатом

Обмеження пов’язані із ракетним обстрілом.

В енергосистемі працюють дев'ять енергоблоків АЕС, роботу одного обмежили, - Енергоатом
Фото: “Енергоатом”

В енергосистемі України працюють всі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, роботу одного з них обмежили на 600 МВт.

Про це повідомляє ДП “Енергоатом” у Facebook.

“17 грудня станом на 18:00 в енергосистемі працюють всі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень у результаті вчорашніх обстрілів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще шість енергоблоків захопленої військами РФ Запорізької атомної електростанції зупинені. Їх включення блокується ворогом. Станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.

Нагадаємо, нещодавно в Україну прибула перша партія аварійно-ремонтного обладнання від США. Воно допоможе відновити енергетичну інфраструктуру після нападів Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також