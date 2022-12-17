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Twitter розблокував акаунти американських журналістів

Своє рішення Ілон Маск обґрунтував результатами опитування у соцмережі.

Twitter розблокував акаунти американських журналістів
Фото: EPA/UPG

Власник компанії Twitter Ілон Маск погодився на розблокування акаунтів ряду журналістів американських ЗМІ через дві доби після блокування.

Про це Маск повідомив у Twitter. 

"Блокування облікових записів, які розкривали моє місце розташування, скасовується", - написав Маск.

Своє рішення він обґрунтував результатами опитування у соцмережі щодо термінів розблокування. Більшість користувачів висловилися за негайне розблокування.

Нагадаємо, Twitter призупинив облікові записи понад півдюжини журналістів із CNN, New York Times, The Washington Post та інших видань у четвер увечері, оскільки власник компанії Ілон Маск звинуватив репортерів у публікації «по суті координат вбивства» для нього та його родини. 

Наприкінці жовтня Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів і швидко скасував політику попереднього керівництва проти ненависті та дезінформації. Він пішов на відновлення колишнього президента Дональда Трампа та інших облікових записів, призупинених під попереднім керівництвом, заявивши, що новою політикою Twitter є «свобода слова, але не свобода доступу».

На початку грудня новий власник Twitter Ілон Маск розкрив частину документів, які були в архівах соцмережі, у зв'язку зі скандалом щодо ноутбука, який, ймовірно, належав сину президента США Хантеру Байдену. З файлів зрозуміло, що адміністрація мережі виконувала вимоги політиків щодо видалення невигідних публікацій.

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