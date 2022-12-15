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Українська журналістка Анастасія Блищик стала Персоною року 2022 від італійського видання

Анастасія Блищик зараз воює в лавах ЗСУ.

Українська журналістка Анастасія Блищик стала Персоною року 2022 від італійського видання
Фото: Facebook Анастасії Блищик

Провідне італійське видання ”Il Foglio” обрало українську журналістку Анастасію Блищик Персоною року 2022. 

Про це повідомила пресслужба посольства України в Італії. 

”Анастасія захищає Україну не лише на інформаційному фронті від кремлівської пропаганди і брехні, а й безпосередньо воює в лавах Збройних сил України”, - повідомили в посольстві.

Анастасія Блищик добровільно пішла до лав ЗСУ після того, як на Харківщині у травні 2022 року загинув її коханий – журналіст Олександр Махов

Нагадаємо, 27 жовтня Київська міська рада підтримала проєкт рішення про перейменування вул. Жолудєва у Святошинському районі столиці на честь Олександра Махова, загиблого воїна 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Ім’ям Олександра також перейменували станцію швидкісного трамваю.

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