Спецтрибунал щодо Росії має відбутися навіть заочно, - президент Латвії

Міжнародний спеціальний трибунал має розглянути скоєні Росією воєнні злочини проти України, навіть заочно.

Про це в інтерв'ю Bloomberg TV заявив президент Латвії Егілс Левітс, передає Укрінформ.

"Питання полягає не в тому, чи постане Путін перед міжнародним трибуналом. Важливо захистити міжнародне право. Міжнародне право є базою світового порядку з часів Другої світової війни. І якщо ми не будемо реагувати на настільки агресивну війну, це означатиме, що міжнародний мирний порядок на всіх континентах буде знищено... Тому міжнародний трибунал буде хорошим проєктом для захисту міжнародного права. Трибунал може відбутися навіть заочно. Він повинен відбутися", - сказав він.

Левітс додав, що також має бути міжнародна відповідальність Росії щодо репарацій та відбудови України.

Він наголосив, що російська агресія проти України є одним із найбільш кричущих порушень міжнародного права, і цьому мають бути наслідки, одним із яких є конфіскація російських активів за кордоном.

"Необхідно буде передати ці активи у фонд для спрямування на відбудову України, тому що Україна зазнала пошкоджень у результаті цієї агресивної російської війни. І це відповідальність російської держави - відбудувати Україну", - зазначив президент Латвії.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Нідерландів заявив про готовність розмістити в країні спецтрибунал щодо вторгнення Росії. Фінансування нового трибуналу шукатимуть разом із іншими країнами ЄС.

Як відомо, Україна закликає міжнародних партнерів створити спеціальний трибунал для розслідування воєнних злочинів. Цей трибунал може притягти до відповідальності не лише виконавців звірств – військових, а й російське керівництво.

В Офісі президента пояснювали, що злочин агресії має унікальний режим юрисдикції, окремий від інших злочинів Римського статуту, таких як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Країни, які не є державами-учасницями Міжнародного кримінального суду, виключаються з юрисдикції у частині розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії, незалежно від того, чи є вони жертвою агресії чи агресором, за винятком випадку звернення зі сторони Ради безпеки ООН.

Враховуючи те, що РФ має право вето на рішення Ради безпеки, таке звернення реалізувати неможливо, тож Міжнародний кримінальний суд не матиме належної юрисдикції в розслідуванні злочину агресії. Саме тому для розслідування війни Росії проти українців потрібен спеціальний трибунал.