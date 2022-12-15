​Конгрес США розгляне питання виключення Росії з Ради безпеки ООН, – Foreign Policy

Ідея, підтримувана Гельсінською комісією, також полягає у спробі оскаржити статус РФ як законного спадкоємця Радянського Союзу в ООН.

Американські законодавці – члени Гельсінської комісії Конгресу США – внесли до Конгресу резолюцію із закликом до адміністрації президента Джо Байдена ініціювати процес виключення Росії із Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє американське видання Foreign Policy.

У тексті резолюції наголошується, що порушення Статуту ООН, серед яких – спроба незаконної анексії частини території України, злочини проти цивільного населення в Україні, ядерні загрози та інші дії, ставлять під сумнів право Росії на постійне членство у Раді безпеки.

Зазначимо, що в Статуті ООН не передбачено можливості позбавлення країни постійного членства у Радбезі. Для цього потрібна згода двох третин членів Генеральної асамблеї ООН та одностайне схвалення цього рішення Радою безпеки.

Видання зазначає, що хоча подібні резолюції Конгресу не є обов’язковими для виконання, ця відображає настрої в Конгресі та Білому домі, де обговорюється питання щодо обмеження впливу Росії в ООН.

Ідея, підтримувана Гельсінською комісією, також полягає у спробі оскаржити статус РФ як законного спадкоємця Радянського Союзу в ООН.

Україна, будучи, поряд із Росією та Білоруссю, однією з держав-засновниць ООН, може заявити про своє право на місце в Раді безпеки ООН як єдина з цих трьох держав-спадкоємців СРСР, яка не порушила Статут. У такому разі для схвалення цих повноважень теоретично потрібна лише згода дев'ятьох членів Радбезу.

Нагадаємо, у Єврокомісії раніше наголосили, що, починаючи з моменту захоплення Криму та війни на сході України у 2014 році, Росія показує, що не є відповідальним членом міжнародної спільноти. В кінці вересня голова Ради ЄС Шарль Мішель виступив від імені всіх країн Євросоюзуі закликав призупинити членство РФ у Раді Безпеки ООН.