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Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку"

Уряд знову відкликав дозвіл на їх видачу.

Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку"
Фото: ЕРА/UPG

Канада відновила дію санкцій щодо турбін для газопроводу "Північний потік".

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у Twitter.

"Уряд Канади ухвалив рішення відкликати тимчасовий дозвіл, виданий з метою дозволити повернути до Німеччини турбіни, які перебували на ремонті в Монреалі", - написала вона.

Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прокоментував це рішенні і назвав його "важливою перемогою".

"Не стільки над Кремлем, скільки здорового глузду над інфантильністю західних політиків. Краще пізно, ніж ніколи", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, в липні канадський уряд дозволив відправити шість турбін, які проходять технічне обслуговування в Монреалі, назад до Німеччини, щоб потім передати їх РФ. 

Одну турбіну повернули до Німеччини, але “Газпром” відмовився прийняти її, посилаючись на технічні проблеми та стверджуючи, що йому потрібна додаткова документація, яка доводить, що це обладнання не підпадає під санкції Заходу.

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