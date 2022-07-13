Канада дозволила ремонтувати російські турбіни для "Північного потоку-1" протягом двох років, – Globe and Mail

Джерело видання стверджує, що виняток із санкцій можуть відкликати в будь-який момент.

Канадський уряд дозволив ремонтувати турбіни з Росії для "Північного потоку-1" протягом двох років. Дозвіл надано на кількість до шести турбін – це набагато більша домовленість, ніж було відомо раніше, коли йшлося тільки про одну, пише Globe and Mail.

Канадське видання посилається на двох чиновників з уряду. Ці співрозмовники заявили, що МВС Канади надало німецькому гіганту Siemens Energy звільнення від санкцій відносно Росії на два роки. Це дозволить компанії відправляти турбіни з газогону ПП-1 на обʼєкти Siemens Canada в Монреалі для ремонту та технологічного обслуговування.

Один з посадовців підкреслив, що уряд Канади в будь-який момент може відкликати дозвіл на зняття санкцій. За даними журналістів, перша турбіна вже повернута з ремонту в Канаді до ФРН.

Минулого місяця РФ аргументувала скорочення потоку природного газу по "Північному потоку-1" затримкою з поверненням турбінного обладнання.

Україна вважає цю домовленість між Канадою і німецькою компанією підлаштуванням санкційного режиму під забаганки Росії. У ЄС це порушенням санкцій не вважають.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що рішення про санкційний виняток РФ сприйматиме як прояв слабкості.