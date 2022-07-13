Австрія зацікавлена у закупівлі в Ізраїлю безпілотників та ПРО

Канцлер Карл Нехаммер проявив особливий інтерес до дронів та захисту від ракет.

Австрія зацікавлена у закупівлі в Ізраїлю безпілотників та засобів протиракетної оборони.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер у вівторок після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом, пише Укрінформ з посиланням на APA.

Він зауважив, що Австрії потрібно покращити оснащення армії озброєння і тому оборонний бюджет збільшать.

Зокрема, велику увагу буде приділено співпраці з Ізраїлем у сфері озброєнь.

“Нехаммер проявив особливий інтерес до безпілотників та захисту від ракет та інших снарядів. У цьому контексті канцлер нагадав, що за 500 кілометрів від кордону з Австрією є країна у стані війни. Не слід виключати, що Австрії також можуть нести загрозу, наприклад, безпілотники”, – зазначає видання.

Під час візиту канцлер Австрії також обговорив можливість майбутніх закупівель газу в Ізраїлю.

Нагадаємо, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Іран планує незабаром передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових.