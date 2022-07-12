Негативна реакція Заходу на вторгнення Росії в Україну підштовхнула Москву ближче до Тегерана, - NYT

Росія бачить в Ірані союзника, який може допомогти їй обійти санкції.

До вторгнення в Україну Росія прагнула підтримувати відносини з Ізраїлем та арабськими країнами Близького Сходу, і не виглядати занадто близькою до Ірану. Але на тлі запровадження санкцій проти Росії ця динаміка змінилася.

Про це повідомляє The New York Times.

Наразі офіційні особи Ірану відкрито заявили, що є експертами в управлінні економічними санкціями, запровадженими США, і можуть поділитися своїми знаннями та стратегією з Росією.

“Іранці мають великий досвід і канали, які вони використовували для обходу санкцій, і вони можуть забезпечити коридори для російських товарів для подорожі через Іран до інших місць”, — сказав Алі Ваез, директор проекту з Ірану в Міжнародній кризовій групі.

Міжнародні переговори щодо ядерної програми Ірану, які включають США та Євросоюз, а також Росію, дають Кремлю певні важелі впливу. Після 24 лютого Москва вимагала звільнення від санкцій, щоб захистити свої економічні інтереси від іранської ядерної угоди. З тих пір Росія відмовилася від цієї вимоги, сказав пан Ваез, через пропозицію Ірану допомогти йому керувати санкціями.

“Співпраця між Іраном і Російською Федерацією в галузі нових технологій почалася ще до війни в Україні”, — заявив у вівторок речник МЗС Ірану Насер Канані.

Нагадаємо, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Іран планує незабаром передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових. Відомо також, що вже цього місяця іранці мають намір розпочати навчання для російських солдат щодо керівництва апаратами.