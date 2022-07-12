Лукашенко звинуватив Захід у "підготовці нападу" на Росію і розповів, з якого напрямку

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, знову заявив, що Захід нібито планує напад на Росію, а білоруські військові "повинні не допустити війни".

Про це він сказав, виступаючи на церемонії перед випускниками військових вишів і офіцерським складом, передає БелТА.

Лукашенко стверджує, що Захід нібито готується до війни, хоча жодних доказів традиційно не надав.

"Мабуть, підкорені «хрестоносці» з Північноатлантичного альянсу раптом вирішили, що настав момент для чергового кидка на Схід", – сказав він.

Лукашенко розповів, що країни Заходу активно "ведуть розвідку на землі та в повітрі, освоюють військову логістику, проводять навчання, перекидають техніку та постачання з інших регіонів, паралельно збільшуючи військові бюджети".

"На жаль, така політика Заходу наближає світ до прірви великої війни, в якій, як ви розумієте, не буде переможця", – сказав Лукашенко.

Він також поділився деякими подробицями своєї вчорашньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Останнім часом розробляються стратегічні плани наступу на Росію. І основний напрямок удару – через Україну і Білорусь", – цитує Лукашенка його пресслужба.

Як відомо, в березні Лукашенко вже говорив Путіну: "Зараз я вам покажу, звідки готувався напад на Білорусь. І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях (4 позиції, я вам зараз покажу – я приніс карту), вони б атакували наші війська – білоруські та російські, які були на навчаннях... Добре, що почали... Напередодні ми б не зробили, повірте, через кілька днів випили б всю цю чашу з величезними втратами. Ще раз кажу: вони готувалися завдати удару не тільки на Донбасі. Вони вибудували позиції для удару по Білорусі".

Ця фраза Лукашенка стала мемом.

Нагадаємо, Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого. Наразі, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Лукашенко може і надалі надавати Росії доступ до повітряного простору Білорусі.