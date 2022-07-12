Росіяни вдарили по Індустріальному району Харкова

Голова ОВА закликав харківʼян не виходити на вулиці.

Росіяни завдали удару по Індустріальному району Харкова. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм близько 13:30 12 липня.

"Звертаємося до харків’ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні!" – написав він.

Цієї ночі ворог завдав по місту ракетного удару. Дві ракети вдарили між будівлями Шевченківського району, постраждалих нема.

Учора російська армія обстріляла в Харкові житловий будинок неподалік центральної частини міста. Загинули шестеро людей, поранені – понад 30. Також ракети влучили в торговельний центр.