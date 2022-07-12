Війська РФ за минулу добу завдали вісім ударів по шести населених пунктах Донеччини.
Про це повідомляє сайт Національної поліції в Донецької області.
“Росіяни завдали вісім ударів по мирному населенню, вбили та поранили жителів. Розстрілювали артилерією, танками, ракетами”, – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що під вогнем ворога перебували Сіверськ, Слов’янськ, Бахмут, Торецьк, села Новомиколаївка і Опитне.
Руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів: 9 житлових будинків, з них два багатоквартирні, дитячий садок, господарча споруда, гараж.
Поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, під завалами житлового будинку в Часовому Яру Донецької області виявлено 34 загиблих, серед них – дитина.