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Мер Миколаєва показав фото наслідків ранкових обстрілів: у лікарнях вибиті вікна

Пацієнти не постраждали, але поранень зазнав охоронець. 

Від ранкових обстрілів Миколаєва пошкоджень зазнали дві лікарні. У будівлях вибиті вікна, у деяких – упала стеля.

Про це мер міста Олександр Сєнкевич написав у Telegram

Фото: тг канал Сєнкевич Online
Фото: тг канал Сєнкевич Online
Фото: тг канал Сєнкевич Online
Фото: тг канал Сєнкевич Online
Фото: тг канал Сєнкевич Online

"Персонал та пацієнти не постраждали. В одному закладі поранений охоронець", – написав він.

Фото: тг канал Сєнкевич Online

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що стріляли по місту зокрема і ракетними установками. Зафіксовано близько 20 влучань по місту. 

Фото: тг канал Сєнкевич Online
Фото: тг канал Сєнкевич Online

Кім вважає, що таким чином росіяни мстяться за те, що ЗСУ успішно влучають по їхніх командних пунктах та знищують генералів.

Нагадаємо, що від обстрілу Миколаєва 12 липня постраждали, за даними місцевої влади, 12 мирних мешканців. Ворог гатить по місту фактично щоранку, не припиняються обстріли й інших населених пунктів. 

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