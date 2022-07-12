Мер Миколаєва показав фото наслідків ранкових обстрілів: у лікарнях вибиті вікна

Від ранкових обстрілів Миколаєва пошкоджень зазнали дві лікарні. У будівлях вибиті вікна, у деяких – упала стеля.
Про це мер міста Олександр Сєнкевич написав у Telegram.
"Персонал та пацієнти не постраждали. В одному закладі поранений охоронець", – написав він.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що стріляли по місту зокрема і ракетними установками. Зафіксовано близько 20 влучань по місту.
Кім вважає, що таким чином росіяни мстяться за те, що ЗСУ успішно влучають по їхніх командних пунктах та знищують генералів.
Нагадаємо, що від обстрілу Миколаєва 12 липня постраждали, за даними місцевої влади, 12 мирних мешканців. Ворог гатить по місту фактично щоранку, не припиняються обстріли й інших населених пунктів.