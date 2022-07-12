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Уранці ворог обстріляв дитсадок у Торецьку та завдав по Миколаєву масованого ракетного удару, – ОВА

Не припиняється пошук людей під завалами будинку в Часовому Яру. Станом на ранок відомо про 34 жертви. 

Уранці ворог обстріляв дитсадок у Торецьку та завдав по Миколаєву масованого ракетного удару, – ОВА
Влучання по Миколаєву 12 липня
Фото: ДСНС

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині. 

По Харкову вночі росіяни випустили 2 ракети. Вони впали на відкриту територію між будинками та адмінбудівлею. Попередньо – постраждалих немає. Проводиться огляд території, йдеться у зведенні від голів ОВА станом на 8 ранку. 

По області окупанти обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський райони. У Золочівській громаді снаряд потрапив у приватний будинок, загинули двоє чоловіків. У м. Дергачі внаслідок обстрілу постраждало троє осіб, вони госпіталізовані. Унаслідок обстрілів окупантів за добу на Харківщині загинули семеро осіб, постраждали – 34.

За ніч по позиціях наших бійців на адміністративному кордоні Луганської області завдано чотирьох ракетних ударів, вісім артобстрілів та три мінометних. У соцмережах повідомляється про початок окупаційною владою перепису населення м. Сєвєродонецька. За попередніми даними, у місті залишилось близько 10 тис. мешканців. Окупаційна влада Сєвєродонецька та "уряд лнр" створили робочу групу, яка має в стислі терміни обстежити будівлі та споруди міста.

На Донеччині вночі не припинялася рятувальна операція. Вдалося виявити й підняти з-під завалів у Часовому Яру ще кілька тіл, зокрема 9-річного хлопчика. Станом на зараз унаслідок цієї трагедії – руйнування ракетами 5-поверхівки 9 липня – відомо про виявлення 34 жертв, девʼятьох людей врятували. Рятувальна операція триває.

Сьогодні зранку – три ракетні удари по Торецьку, одна з ракет влучила у дитячий садок, дві інші – з'ясовується. Вночі росіяни обстріляли Слов'янськ – влучили напряму у приватний житловий будинок. Наразі відомо про одну поранену людину. За добу по області: девʼять загиблих і двоє поранених. 

Сьогодні зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Унаслідок обстрілів четверо людей поранено, попередньо, без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Баштанський район: вчора ввечері та сьогодні, орієнтовно о 04:30 – обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважного поза межами населених пунктів та по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вчора внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає.

У Херсонській області внаслідок обстрілів щоденно горять ліси та поля. Лище з початку липня надзвичайники зафіксували 75 пожеж на майже 300 тисяч гектарах. Критична ситуація у цьому плані в Бериславському районі та населених пунктах, які межують із сусідніми областями. 

Продовжується в області і нові призначення місцевих колаборантів, в також захоплення установ та навчальних закладів. Зокрема, було захоплено інститут тваринництва степових районів "Асканія Нова". Загалом ситуація в області критична.

Нагадаємо, мешканців Херсонщини закликають евакуюватися, аби спростити нашим захисниками операції зі звільнення земель від окупантів. 

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