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На Херсонщині українські військові виявили танк та БТР, які кинули окупанти

Трофеї передали ЗСУ.

На Херсонщині українські військові виявили танк та БТР, які кинули окупанти

У Херсонській області українські військові виявили справну військову техніку, які залишили окупанти.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкіного району, виявлено покинуту в справному стані та з боєкомплектом російську техніку: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д”, – йдеться у повідомленні.

Трофейні засоби як жест доброї волі переведено до складу Збройних Сил України.

Нагадаємо, 11 липня військовослужбовці 80 бригади окремої десантно-штурмової бригади ДШВ вполювали щє два ворожих танка

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