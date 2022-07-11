Естонія відбудує дитячий садочок на Житомирщині

Раніше знищений Росією дитсадок знаходится у Овручі.

Уряд Естонської Республіки ухвалив рішення про відбудову дитячого садочку в Овручі у Житомирської області.

Про це повідомила пресслужба партії “Слуга народа”.

Кошти на реалізацію проекту вже виділені.

Як повідомив керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Естонською Республікою у Верховній Раді Арсеній Пушкаренко, це перший об’єкт, який офіційно допоможе відбудувати іноземна держава.

Дитсадок буде збудований за зразком представленого на відео, котрий знаходиться біля Талліна.

Нагадаємо, 8 липня Банк Естонії розпочав продаж монети, яка присвячена Україні. Отримані від продажу монет кошти підуть НБУ на підтримку боротьби за свободу країни.