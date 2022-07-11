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Естонія відбудує дитячий садочок на Житомирщині

Раніше знищений Росією дитсадок знаходится у Овручі.

Естонія відбудує дитячий садочок на Житомирщині
Фото: Скріншт з відео

Уряд Естонської Республіки ухвалив рішення про відбудову дитячого садочку в Овручі у Житомирської області

Про це повідомила пресслужба партії “Слуга народа”. 

Кошти на реалізацію проекту вже виділені. 

Як повідомив керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Естонською Республікою у Верховній Раді Арсеній Пушкаренко, це перший об’єкт, який офіційно допоможе відбудувати іноземна держава.  

Дитсадок буде збудований за зразком представленого на відео, котрий знаходиться біля Талліна.

Нагадаємо, 8 липня Банк Естонії розпочав продаж монети, яка присвячена Україні. Отримані від продажу монет кошти підуть НБУ на підтримку боротьби за свободу країни.

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