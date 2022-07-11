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Через обстріли окупантів не працюють 110 газорозподільних станцій у шести регіонах, - Оператор ГТСУ

Без газу залишаються Донецька, Луганська та частина Запорізької області.

Через обстріли окупантів не працюють 110 газорозподільних станцій у шести регіонах, - Оператор ГТСУ
Фото: Чернігівська Ода

110 газорозподільних станцій (майже 8% від загальної кількості) у шести областях - поза роботою через ворожі обстріли.

Про це повідомили в товаристві "Оператор ГТС України".

Найбільша кількість відключених станцій припадає на Донеччину і Луганщину. Загалом без газопостачання залишаються Донецька, Луганська та частина Запорізької області

"У червні 2022 року у Запорізькій області російські обстріли пошкодили газопровід, що живив 17 газорозподільних станцій  та 100 тис. споживачів у Мелітополі, Енергодарі, Дніпрорудному та інших населених пунктах. Співробітники Запорізького ЛВУМГ локалізували пошкоджену ділянку та перекрили частину газогону-відводу, щоб зберегти ресурс газу для газопостачання споживачів. Запас газу, що залишався у газопроводі, вичерпався 8 липня, після чого ГРС були зупинені і постачання споживачів припинилось", - розповіли в Оператора ГТСУ.

На початку липня від ворожих снарядів отримали пошкодження ГРС на півдні України. У Херсонській області зупинила роботу одна газорозподільна станція. А в Миколаївській виявили і локалізували пошкодження крана до ГРС.

В Оператора ГТСУ кажуть - через бойові дії доступ до пошкоджених газопроводів і повноцінний ремонт наразі неможливі.

"Співробітники ОГТСУ залишаються на робочих місцях і за найменшої нагоди розпочнуть відновлювальні роботи, але з урахуванням обсягів пошкоджень для відновлення газопостачання треба, щоб окупанти припинили обстріли", - зазначили в товаристві.

Нагадаємо, окупанти розповсюджують маніпулятивну інформацію про те, що це Україна вимкнула газопостачання окупованих росіянами територій Запорізької області.

Днями два мікрорайони тимчасово окупованого Енергодара залишилися без газу через рашистів.

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