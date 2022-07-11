“Розв’язана РФ війна проти України може тривати довше, ніж усі сподівалися”.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надасть Україні сучасну важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці, та закликав інші держави зробити те саме.

Про це він сказав на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, інформує у Facebook ОП.

“Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну сучасним озброєнням. Я закликаю всіх своїх колег у Європі і в інших куточках світу допомагати Україні важкою зброєю. Наша країна надаватиме важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці. Я хочу закликати наших союзників зробити те саме”, – заявив прем’єр-міністр Нідерландів.

Він наголосив, що розв’язана РФ війна проти України може тривати довше, ніж усі сподівалися. Однак це не означає, що світ може відступитися і пасивно спостерігати за тим, що відбуватиметься.

“Ми маємо зосереджено і далі підтримувати Україну політично, повсякчас заявляючи про підтримку та постійно тиснучи на Путінську Росію, а також посилючи двосторонню і багатосторонню політичну співпрацю з Україною”, – сказав Рютте.

Він додав, що Нідерланди будуть підтримувати Україну всіма можливими способами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зустрілися сьогодні у Києві. Президент України подякував Рютте за конструктивні переговори і рішення надати Україні додаткове важке озброєння.