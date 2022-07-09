Україна пропонує НАТО створити хаб у Східній Європі

Хаб НАТО-Схід може створити легітимне підґрунтя для залучення партнерів Альянсу.

Україна пропонує НАТО подумати над створенням хабу у Східній Європі, схожого на хаб Альянсу у Неаполі.

Про це заявила перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова на форумі "Від Мадрида до Мадрида: 25 років особливого партнерства між НАТО та Україною", інформує Liga.

Вона нагадала, що президент Володимир Зеленський на нещодавньому саміті НАТО у Мадриді закликав переглянути розуміння східного флангу Альянсу.

"Відтак пропоную спільно подумати над створенням у східній частині Альянсу – наприклад, у Польщі – хабу НАТО-Схід. За модель можна взяти вже успішно функціонуючий подібний проєкт хаб НАТО-Південь", – сказала Джапарова.

На думку заступниці глави МЗС, хаб НАТО-Схід може створити "легітимне підґрунтя" для залучення партнерів Альянсу, зокрема України, для більшої практичної взаємодії з НАТО.

За її словами, це сприятиме євроатлантичному поступу України та дозволить нарощувати взаємодію за важливими напрямами, такими як забезпечення безпеки спільних кордонів, протидія нелегальній міграції, контрабанді та торгівлі людьми.

Зазначимо, що хаб НАТО-Південь був відкритий у Неаполі у 2017 році. Він зосереджений на проблемах нестабільності, тероризму, радикалізації, міграції та екології зокрема у Північній Африці, Близькому Сході, Сахелі та прилеглих до Сахари регіонах.

Нагадаємо, що 25 років тому Україна підписала Хартію про особливе партнерство з НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не бачить зараз передумов для того, аби НАТО змінило свою політику щодо набуття членства України в Альянсі.