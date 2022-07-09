Рада до кінця року ухвалить євроінтеграційні закони, - Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розраховує, що парламент до кінця 2022 року ухвалить закони, необхідні Україні для початку переговорів про вступ до ЄС.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, що це все буде до нового року. Ми плануємо сімома питаннями - умовами кандидатства зайнятися щільно в найближчі кілька місяців, щоб до нового року з боку Ради все вирішити", - сказав він.

За його словами, у парламенту програма-мінімум – проаналізувати, що саме має зробити Рада відповідно до рекомендацій Європейської комісії.

"Програма мінімум – розібратися з сімома пунктами Єврокомісії щодо кандидатства ... виокремити з них те, що повинна зробити Рада... Там є, наприклад, закон "Про медіа", там є питання регулювання інтересів національних меншин, там же і питання КСУ, і по FATF – щодо відмивання грошей, де дуже багато проблем. Ми зараз все це аналізуємо, накопичуємо, і тільки-но буде зрозумілий таймер, одразу ж будемо приступати", - сказав перший віцеспікер.

Нагадаємо, що 19 червня Верховна Рада розпочала серію засідань для прийняття євроінтеграційних ініціатив.