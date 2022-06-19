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Верховна Рада розпочала серію засідань для прийняття євроінтеграційних ініціатив

Народні депутати розглянули 20 законодавчих ініціатив.

Верховна Рада розпочала серію засідань для прийняття євроінтеграційних ініціатив
Фото: rada.gov.ua

Народні депутати вже звернулися до країн ЄС щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Парламент також проголосував про денонсацію низки міжнародних угод з державою-окупантом.

Про це написав народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.

«Парламент починає серію засідань, які спрямовані в першу чергу на прийняття євроінтеграційних ініціатив. Сьогодні перше таке засідання (найближчим часом буде ще два)», — повідомив Железняк.

За його словами, народні депутати розглянули 20 законодавчих ініціатив:

7471 - звернення до країн ЄС щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС;

0149 - припинення дії Угоди між Україною та РФ про науково-технічне співробітництво;

0155 - зміни до торговельної Угоди між Україною та Великобританії спрямовані, на врегулювання питань тимчасового застосування ввізного мита та застосування тимчасових захисних заходів;

0093 - вихід з Угоди з СНД щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку;

0103 - вихід з Угоди СНД про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах;

0141- вихід з вихід з Протоколу СНД про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок;

0147 - вихід з Угоди СНД про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах;

7430 - постанова про звернення до урядів та парламентів іноземних держав щодо припинення дії договорів із РФ про уникнення подвійного оподаткування;

7450 - звернення до ООН про неприпустимість передання викрадених та примусово вивезених дітей – громадян України, в сім’ї російських громадян;

7417 - механізм фінансування поточної діяльності Українського культурного фонду та експертів Фонду у період воєнного стану;

7432 - скасування на час воєнного стану сплати військового збору грошове забезпечення осіб, які беруть участь військових діях (ЗСУ, Нацгвардія, СБУ та інші);

7459 - заборона імпорту видавничої продукції з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі;

7273-д - заборона музики походженням держави-агресора в медіа та громадському просторі;

7328 - відтермінування вступу в дію (6 місяців після закінчення війни) окремих норм про подання скарг в електронному виді в процесі державних закупівлях;

7293 - розширення можливостей здобуття професійної освіти;

6287 - стимулювання розвитку українського книговидання, зокрема надання субсидій книгарням;

7337 - можливість вибору банку для отримання військових пенсій та вдосконалення їх виплат;

7325 - на період воєнного стану зупинка дія положень щодо тривалості освітнього процесу та кількості учнів у класів;

7398 - обов’язкова наявність бомбосховищ при будівництві нових споруд;

7310 - запровадження спрощеного порядку встановлення фактів народження або смерті особи в межах території, на якій діє воєнний чи надзвичайний стан.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати звернулися до держав-членів Євросоюзу та закликали ЄС надати Україні статус кандидата на вступ та ввести 7 пакет санкцій проти агресора.

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