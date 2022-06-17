Велика Британія надаватиме озброєння Україні та навчатиме військових, – Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про те, що його країна готова й надалі надавати озброєння Україні та готувати військових для використання цих озброєнь.

Про це повідомляє ОП.

"Ми від самого початку і до сьогодні готові й надалі надавати озброєння, надавати підготовку щодо використання цих озброєнь. Український народ та ЗСУ зможуть завдяки цьому зробити те, що хочуть зробити українці – вигнати агресора з України. Буде цей момент, коли треба буде говорити про майбутнє, і це буде вже в контексті вільної України. Будуть й інші країни, які займатимуться гарантіями безпеки, про які ми говорили", – сказав Джонсон на пресконференції за результатами переговорів з Володимиром Зеленським.

Він наголосив, що Велика Британія разом з партнерами також працюватимуть над відновленням України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні перебуває з візитом у Києві. Це його другий візит з початку збройної агресії РФ проти України.