Україна впровадила візовий режим з Росією (доповнено)

Він запрацює з наступного місяця.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив впровадження візового режиму для громадян РФ. Він запрацює з 1 липня 2022 року.

У Телеграм він написав, що запропонував уряду у межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.

"І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією»", – зазначив він.

Оновлено. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що рішення вже ухвалено. Тепер між Україною і Росією діє візовий режим.

Спершу про намір впровадити візовий режим уже на сьогоднішньому засіданні Кабміну LB.ua повідомили джерела.

Зареєстрована 11 лютого петиція про запровадження візового режиму для росіян у травні набрала 26742 голоси з 25 тисяч необхідних.

Президент надав премʼєр-міністру Шмигалю доручення опрацювати це питання і наголосив, що візовий режим із РФ – це "непогана ідея, яку треба довести до результату".