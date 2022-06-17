На Луганщині ЗСУ підірвали понтонний міст окупантів
На Луганщині ЗСУ підірвали понтонний міст окупантів
Нардеп Тищенко передав столичній ТрО неякісні бронежилети, - ЗМІ
Нардеп Тищенко передав столичній ТрО неякісні бронежилети, - ЗМІ
Француз на службі російської пропаганди, або новий «диспетчер Карлос»
Француз на службі російської пропаганди, або новий «диспетчер Карлос»
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх" ракетами "Harpoon"
Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх" ракетами "Harpoon"
ГоловнаПолітика

Україна впровадила візовий режим з Росією (доповнено)

Він запрацює з наступного місяця. 

Україна впровадила візовий режим з Росією (доповнено)
Фото: mvs.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський підтвердив впровадження візового режиму для громадян РФ. Він запрацює з 1 липня 2022 року. 

У Телеграм він написав, що запропонував уряду у межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України. 

"І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією»", – зазначив він. 

Оновлено. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що рішення вже ухвалено. Тепер між Україною і Росією діє візовий режим. 

Спершу про намір впровадити візовий режим уже на сьогоднішньому засіданні Кабміну LB.ua повідомили джерела. 

Зареєстрована 11 лютого петиція про запровадження візового режиму для росіян у травні набрала 26742 голоси з 25 тисяч необхідних. 

Президент надав премʼєр-міністру Шмигалю доручення опрацювати це питання і наголосив, що візовий режим із РФ – це "непогана ідея, яку треба довести до результату".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також