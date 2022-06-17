Зеленський призначив стипендії для паралімпійців та дефлімпійців

Розміри щомісячних виплат – від 3,5 до 15 тисяч гривень.

Президент України Володимир Зеленський видав указ про призначення стипендій для спортсменів з паралімпійських та дефлімпійських видів спорту (для людей, що не чують) та їх тренерів, повідомляє xsport.ua з посиланням на Офіс президента України.

68 стипендій отримають чемпіони та призери Паралімпійських ігор у Токіо-2020, 79 – чемпіони та призери чемпіонатів світу та Європи з видів спорту осіб з інвалідністю у 2021 році, 104 стипендії – тренери атлетів.

Розмір стипендій становить від 3,5 до 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, що паралімпійська збірна виборола на Іграх-2020 у Токіо 98 медалей.

А тим часом президента НОК України Сергія Бубку обрано членом Координаційної комісії Європейських олімпійських комітетів "Європейські ігри в Кракові".