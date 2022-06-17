ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
На Луганщині ЗСУ підірвали понтонний міст окупантів
На Луганщині ЗСУ підірвали понтонний міст окупантів
Француз на службі російської пропаганди, або новий «диспетчер Карлос»
Француз на службі російської пропаганди, або новий «диспетчер Карлос»
Колиска соціалізму заборонена: хто в політику заїхав на партії Мороза?
Колиска соціалізму заборонена: хто в політику заїхав на партії Мороза?
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
Російські війська за вчора завдали кількох ракетних ударів по Сумщині. Є цивільні жертви
Російські війська за вчора завдали кількох ракетних ударів по Сумщині. Є цивільні жертви
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
ГоловнаСпорт

Зеленський призначив стипендії для паралімпійців та дефлімпійців

Розміри щомісячних виплат – від 3,5 до 15 тисяч гривень.

Зеленський призначив стипендії для паралімпійців та дефлімпійців
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський видав указ про призначення стипендій для спортсменів з паралімпійських та дефлімпійських видів спорту (для людей, що не чують) та їх тренерів, повідомляє xsport.ua з посиланням на Офіс президента України.

68 стипендій отримають чемпіони та призери Паралімпійських ігор у Токіо-2020, 79 – чемпіони та призери чемпіонатів світу та Європи з видів спорту осіб з інвалідністю у 2021 році, 104 стипендії – тренери атлетів.

Розмір стипендій становить від 3,5 до 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, що паралімпійська збірна виборола на Іграх-2020 у Токіо 98 медалей.

А тим часом президента НОК України Сергія Бубку обрано членом Координаційної комісії Європейських олімпійських комітетів "Європейські ігри в Кракові".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також