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Стало відоме місце проведення домашніх матчів "Динамо" в єврокубках, - ЗМІ

Євросезон "Динамо" починає протистоянням із "Фенербахче".

Стало відоме місце проведення домашніх матчів "Динамо" в єврокубках, - ЗМІ
Фото: ФК "Динамо"

Напередодні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду єврокубків.

Зокрема, київському "Динамо" у суперники попався стамбульський "Фенербахче".

За даними isport.ua команда Мірчі Луческу домашні матчі проводитиме на домашній арені краківської "Вісли" "Стадіоні Хенріка Реймана" або "Міському стадіоні" Вроцлава – домашній ареною місцевої команди "Шльонськ".

Нагадаємо, перші матчі другого раунду відбору відбудуться 19/20 липня, у відповідь – 26/27 липня. Кияни перший матч проведуть удома.

Переможці вийдуть до третього кваліфікаційного раунду ЛЧ. команди, що програли, - у третій відбірковий раунд Ліги Європи.

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