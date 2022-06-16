Стало відоме місце проведення домашніх матчів "Динамо" в єврокубках, - ЗМІ

Напередодні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду єврокубків.

Зокрема, київському "Динамо" у суперники попався стамбульський "Фенербахче".

За даними isport.ua команда Мірчі Луческу домашні матчі проводитиме на домашній арені краківської "Вісли" "Стадіоні Хенріка Реймана" або "Міському стадіоні" Вроцлава – домашній ареною місцевої команди "Шльонськ".

Нагадаємо, перші матчі другого раунду відбору відбудуться 19/20 липня, у відповідь – 26/27 липня. Кияни перший матч проведуть удома.

Переможці вийдуть до третього кваліфікаційного раунду ЛЧ. команди, що програли, - у третій відбірковий раунд Ліги Європи.