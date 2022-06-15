Стаховський розкритикував організаторів US Open-2022 за допуск росіян та білорусів до турніру

Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував рішення організаторів US Open-2022 допустити до змагань російських та білоруських тенісистів.
"Ви не можете призначити ціну за можливість жити з самим собою.
Я вітаю Вімблдон – єдину організацію, яка має моральний кодекс", – написав Стаховський у твіттері, натякаючи на рішення організаторів Вімблдону-2022 усунули від турніру російських і білоруських тенісистів.
“You cannot put a price tag on being able to live with yourself”— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) June 14, 2022
I salut @Wimbledon the only entity which has a moral code. 👏🏻👏🏻👏🏻