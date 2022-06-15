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Стаховський розкритикував організаторів US Open-2022 за допуск росіян та білорусів до турніру

"Тільки Вімблдон має моральний кодекс".

Стаховський розкритикував організаторів US Open-2022 за допуск росіян та білорусів до турніру
Сергій Стаховський
Фото: btu.org.ua

Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував рішення організаторів US Open-2022 допустити до змагань російських та білоруських тенісистів.

"Ви не можете призначити ціну за можливість жити з самим собою.

Я вітаю Вімблдон – єдину організацію, яка має моральний кодекс", – написав Стаховський у твіттері, натякаючи на рішення організаторів Вімблдону-2022 усунули від турніру російських і білоруських тенісистів.

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