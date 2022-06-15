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Українські спортсмени готові бойкотувати змагання, якщо на них допустять росіян та білорусів, - міністр спорту

Вадим Гутцайт виступив з офіційною заявою.

Українські спортсмени готові бойкотувати змагання, якщо на них допустять росіян та білорусів, - міністр спорту
Вадим Гутцайт
Фото: liga.net

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт виступив з офіційною заявою, у якій, зокрема, йдеться про результати проведених робіт для недопущення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань під час повномасштабної війни.

При цьому Гутцайт зазначив, що в разі допуску спортсменів РФ та РБ до участі в змаганнях українські спортсмени готові блокувати їхні виступи та бойкотувати такі змагання.

Крім цього чиновник додав, що були проведені зустрічі з усіма федераціями, щоб обговорити подальшу участь України на міжнародній арені.

Раніше повідомлялося, що збірна України з дзюдо готова бойкотувати змагання через допуск на них росіян та білорусів.

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